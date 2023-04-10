В Карелии коронавирус подтвердили у 83 человек за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 83 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировать никого из пациентов не пришлось, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России за сутки зарегистрированы 6622 инфицированных. Умерли 34 пациента.

С начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 397 604 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,72 миллиона. // Фото: unsplash.com