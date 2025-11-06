Ручную мельницу нашли на месте сгоревшего дома в Карелии

Жительница поселка Кяппесельга Кондопожского района обнаружила пару ручных жерновов на месте сгоревшего крестьянского родового дома. О находке рассказали в паблике «Некрепостные | История, крестьяне, мельницы».

Экспонаты женщина передала в музей местной школы, где уже хранятся три пары жерновов: поставец с водяной мельницы и две пары ручных – каменные и деревянные.

На место находки выехали сотрудники Карельского научного центра РАН, которые изучают жизнь и быт крестьян на севере. Об особенностях найденных жерновов они рассказали в ролике, который, как и сама информация о жерновах, нашел отклик у сотрудников частного музея каменных жерновов из Великого Новгорода. Они предложили карельским ученым и школьному музею в Кяппесельге сотрудничество.