Россияне толстеют из-за офисных перекусов конфетами и печеньем

Печенье, конфеты, сладости в офисах рядом с кофеварками и чайниками ломают режим питания человека, приучая его есть урывками и мешая нормальному насыщению.

По мнению экспертов, перекусы в офисе, автоматическое поедание в течение дня разных вкусностей приводят к перееданию и набору веса.

Сухие, сладкие и маловолокнистые продукты бьют по здоровью ЖКТ, особенно тех, кто много времени проводят за рабочим столом. Сидячий образ жизни и подобные перекусы приводят к тяжести в желудке, вздутию и запорам. Еще одна ловушка офисных угощений в том, что они находятся постоянно перед глазами, рука к ним так и тянется. В итоге человек ест не по тому, что хочет, а из-за того, что еда постоянно перед ним.

При этом две-три печеньки или кусок пирога не превращают офисную еду в опасную. Вопрос лишь в частоте сладких перекусов и в том, заменяет ли это нормальный прием пищи.

Как пишет «Газета.Ru», если работник пообедал, потом съел немного сладкого с чаем, то никакой проблемы нет. Но когда офисные угощения превращаются в постоянную подпитку между редкими приемами пищи, то организм быстро это покажет.