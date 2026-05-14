140 субботников провели в Петрозаводске с 1 апреля. Уборку навели на общественных территориях в разных районах карельской столицы, сообщили в городской администрации.

Субботники продлятся до 31 мая, поэтому у инициативных горожан, образовательных организаций и предприятий еще есть возможность сделать общественно полезное дело. Для этого нужно подать заявку, позвонив в администрацию, согласовать дату, время и место проведения субботника и получить инвентарь.

Отмечается, что весь собранный мусор необходимо расфасовать в пакеты и складировать в одной точке на месте уборки.