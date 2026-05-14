Тарифы ЖКХ вырастут более чем на 30% в России

В течение четырех лет тарифы ЖКХ в России могут сильно вырасти. Такой прогноз представили ряд СМИ со ссылкой на макропрогноз министерства экономического развития.

По информации издания Ura.news, тарифы ЖКХ в течение 2026-2029 годов вырастут на 35,7%. В 2026 году рост ожидается на 9,9%, в следующие три года - на 8,7%, 7,1% и 6,1% соответственно.

Сильнее всего может подорожать газ и электроэнергия. Например, по прогнозу министерства электроэнергия за четыре года станет дороже на 57%. Общий рост тарифов на газ за четыре года составит 36,7%. Повышение тарифов объясняют необходимостью модернизации инфраструктуры и новыми проектами в энергетике.

В беседе с журналистами член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ предположил, что реальный рост тарифов может быть больше ожидаемого чиновниками.

Со слов эксперта, в 2024 году правительство установило на 2025-й предельный индекс в районе 11-12%, в действительности рост в среднем по стране - на 18%. В 2025 году правительство утвердило на этот год предельный индекс 18%, но на практике индексация - от 18% до 42% в разных регионах.

По мнению собеседника издания, в 2027-2029 годах тарифы на коммунальные услуги продолжат расти на 30-35% в год. Темпы роста в разных регионах будут отличаться в зависимости от степени износа сетей и текущей стоимости.