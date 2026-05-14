Сегежанин замахивался ножом на подростков на остановке

39-летнего сегежанина обвинили в хулиганстве после того, как он размахивал ножом в общественном месте.

Инцидент случился днем в майский день на автобусной остановке в районе улицы Советская в Сегеже. Мужчина был пьян. Кроме него на остановке находились несовершеннолетние.

«Используя малозначительный повод, мужчина, имея при себе нож, направил клинок в сторону ранее незнакомых несовершеннолетних, замахивался и демонстрировал намерение применить насилие»,

- сообщили в Следкоме Карелии. Подростки пожаловались в полицию. Мужчину задержали, он сознался.

Сегежанину предъявили обвинение, пока решается вопрос о мере пресечения.