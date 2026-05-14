Клиенты сервисного центра обратились в суд в Карелии

В карельский Роспотребнадзор обратились три клиента сервисного центра и сообщили, что им оказана услуга по ремонту бытовой техники ненадлежащего качества. При этом были заключены договоры, но кассовые чеки, подтверждающие факт оплаты, выданы не были. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что разрешить претензии управление пыталось в досудебном порядке: были подготовлены претензии в адрес предпринимателя, но требования клиентов он не удовлетворил. Последовало обращение в суд, где с одним из обратившихся за защитой своих прав было заключено мировое соглашение.

По двум другим искам суд обязал предпринимателя выплатить деньги за услуги ремонта ненадлежащего качества, убытки, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, компенсировать моральный вред, а также выплатить штраф. Всего бизнесмену насчитали 59 650 рублей.