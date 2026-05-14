Полицейские Петрозаводска по горячим следам раскрыли кражу денег

В полицию Петрозаводска обратился 50-летний местный житель и сообщил, что у него похитили шесть тысяч рублей, сообщили в МВД по РК.

По данным источника, накануне происшествия мужчина распивал алкоголь со своей 54-летней знакомой. Утром после застолья женщина проснулась раньше, заметила на столе кошелёк, взяла деньги и ушла. Правоохранители в течение суток установили местонахождение подозреваемой и изъяли похищенное.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.