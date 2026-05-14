Умерла вдова поэта Вознесенского

Вдова поэта Андрея Вознесенкого умерла на 102 году жизни. Зоя Богуславская умерла утром 14 мая, ее кончину подтвердили в Центре Вознесенского.

Она была идейным вдохновителем культурного учреждения, легендарной и выдающейся женщиной, музой, символом целой эпохи.

Богуславская была писателем, драматургом, литературным критиком, искусствоведом. Она была почетным членом Российской академии художеств, заслуженным работником культуры, кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Брак Богуславской и Вознесенского продлился 46 лет.