Мошенники замаскировались под продавцов автомобиля

35-летняя петрозаводчанка столкнулась с жуликами при покупке автомобиля, рассказали в полиции. Объявление о продаже машины она увидела в Интернете. Продавец – фирма якобы из Самарской области. Женщина связалась с менеджером компании и обговорила детали. Она согласилась купить транспортное средство.

Женщина перечислила более 1 600 000 рублей на названные счета, но машину ей так никто и не доставил. Карельские правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве.

Денег также лишились и другие обманутые жители Карелии. 20-летний парень перевел за процессор для игрового компьютера 15 тысяч рублей, но остался ни с чем. 51-летний мужчина хотел приобрести автозапчасти для иномарки и лишился 247 тысяч рублей.