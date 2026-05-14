Спустя многие годы «Князя Горчакова» обнаружили в российском регионе

Силы Тихоокеанского флота обнаружили на дне залива Петра Великого в Приморье затонувшее судно. По предварительным данным, речь может идти о пароходе «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

По данным источника, после анализа формы корпуса и сопоставления с архивными данными эксперты сделали вывод, что находка соответствует параметрам пропавшего судна.

Отмечается, что 18 мая 1906 года пароход «Князь Горчаков» следовал из Одессы во Владивосток и подорвался на морской мине в районе острова Аскольд. Экипаж эвакуировался, а корабль затонул. Многие годы точное местоположение судна оставалось неизвестным.