Мальчик умер после укола в российской клинике

В частной клинике в Новороссийске проведут внутреннее расследование после гибели восьмилетнего ребенка. Родные привели ребенка к медикам из-за жалоб на боль в ухе и температуру. По словам тети погибшего, медики сделали инъекцию, ребенку стало плохо, он потерял сознание и упал на пол, посинел, сообщает газета «Известия». Со слов близких, отец ребенка ходил в аптеку за необходимыми препаратами, которых не оказалось в клинике.

В медучреждение вызвали скорую помощь, но откачать школьника не удалось, врачи констатировали смерть мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В новороссийском филиале сети частных клиник проведут внутреннее расследование, сообщает «Лента». Клиника выразила соболезнования, заявив, что врачи и средний медперсонал принял необходимые меры, чтобы помочь ребенку. В ходе расследования проанализируют каждый этап оказания помощи ребенку. Персонал также содействует правоохранителям, которые проводят проверку.