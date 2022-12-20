Россияне массово разводятся ради получения пособий

В России семьи начали разводиться ради получения социальных выплат, пишет «Парламентская газета». На такую практику обратила внимание директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина.

Чиновница объяснила, что когда семья разводится, у супругов разводят и среднедушевые доходы. они подают заявление на единое пособие.

«Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают»,

- заявила чиновница.

Ранее был подписан закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17 лет, беременным. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Для назначения выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. // фото unsplash.com