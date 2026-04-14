Россиянам рассказали о вреде плова и салатов с майонезом

Россиян, отправляющихся на отдых в Среднюю Азию, предупредили о гастрономической опасности. Плов категорически нельзя есть с салатами, заправленными майонезом, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника — врача-гепатолога Татьяну Васильеву.

«С пловом едят только сам плов, ачик-чучук (салат с помидорами — прим. ред.), пьют зеленый чай и едят простую лепешку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно»,

— предупредила Васильева.

Медик уточнила, что плов содержит много жира (бараний курдюк, растительное масло), а майонез добавляет калорий. Их сочетание резко увеличивает нагрузку на поджелудочную железу и печень.

Ранее сообщалось о том, что в мире зафиксированы первые случаи заражения «рыбным» вирусом.