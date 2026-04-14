Тысячи китайских машин отзывают в России

Производитель китайских машин отзовет тысячи машин в России из-за необходимости замены предохранителя парковочного ассистента.

Под отзывную кампанию попадут машины Geely Atlas, которые продавали с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года, сообщает РИА Новости.

В дилерские центры пригласят владельцев 38 913 китайских автомобилей, которые подлежат отзыву в России. Работы по замене детали выполнят бесплатно.