Карельские дизайнеры показали свои коллекции в Мурманске

Фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение-2026» (12+) прошел в Мурманске. Карелию представляли два дизайнера - Мария Черепанова и Алена Савичева. Конкуренцию им составляли яркие, молодые, неординарные участники из 10 регионов страны, включая Мурманскую, Ленинградскую, Архангельскую области, Москву, Петербург, Смоленск, Иваново, Вологду и Шахты Ростовской области.

В течение двух дней художники показали жюри 39 коллекций, но на гала-концерт прошли только 16 лучших. И в числе этих лучших — карельский бренд «Чечевица», Мария Черепанова и ее коллекции «Приданое». И в итоге — первое место в номинации «Этно-код» и второе место в номинации «Эскизы». Знай наших модный мир!

Как сообщают организаторы, фестиваль объединил несколько конкурсов:

«Откровение»: для начинающих модельеров, творческих коллективов театров мод, студий конструирования и дизайна одежды учреждений общего и дополнительного образования до 18 лет;

«ART-couture»: для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений, для молодых профессиональных художников-модельеров, дизайнеров одежды до 35 лет;

Конкурс эскизов «Лучшая графическая работа»;

«На Севере шить» – для художников-модельеров, дизайнеров одежды в возрасте от 35 лет.

Специальная конкурсная номинация «Ренессанс»-апсайклинг.

Алена Савичева на суд жюри представила свою первую сшитую коллекцию «Исток». Она в Петрозаводске известна как мастер тай-дай. Но после специальных курсов она решила не только работать с готовыми изделиями, окрашивать их, но и шить сови авторские коллекции.

На эту коллекцию Алену вдохновили иллюстрации Тамары Юфы. Она тоже прошла отборочный этап фестиваля со своими эскизами. Дизайнеров пригласили в Мурманск на очную часть конкурса. Дизайнер рассказала и о прекрасной организации и приеме гостей, о волнительной части показов, а также тем, что конкурс — это еще и круглые столы с жюри, которые вдохновили ее на новые творческие подвиги и открытия.