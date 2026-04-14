Жителя Карелии осудили по «наркотической» статье

Суд признал 25-летнего жителя Беломорска виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным источника, в 2025 году мужчина купил наркотики, спрятал их в тайнике-закладке в Сегежском округе, а затем собирался их продать, но не успел — злоумышленника поймали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил беломорчанину 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.