Трехлетняя девочка провалилась под лед в Карелии

Сегодня, 14 апреля, в деревне Вокнаволок удалось спасти ребенка из полыньи, сообщили в паблике «ГИМС Костомукша».

По данным источника, местный житель спас из полыньи на озере Верхнее Куйтто трехлетнюю девочку, которая, оставшись без присмотра родителей, вышла на лёд и примерно в сотне метров от берега провалилась.

Мужчина услышал странные звуки со стороны озера, увидел тонущего ребёнка и, взяв доску, побежал на помощь. Зимний комбинезон держал девочку на плаву. Мужчине удалось добраться до ребенка и схватить его. Последние 20 метров он проламывал лёд, держа малышку на руках.

Малышку отправили на осмотр к медикам.

По информации источника, в Карелии в прошлом году на воде погибло 4 ребёнка, а по всей России — 384.