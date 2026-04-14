Женщину забили до смерти в квартире в карельском городе

Жителя Карелии будут судить по обвинению в гибели женщины. Ее тело было найдено в квартире на улице Кайманова в Суоярви в ноябре 2025 года.

47-летняя погибшая была сильно избита. Судмедэксперт пришли к выводу, что женщина скончалась в результате травмы головы. Оперативники задержали сожителя погибшей. Свою вину он отрицал.

По версии следователей, нетрезвый 55-летний мужчина поругался с женщиной, а затем избил руками и ногами – удары наносил по телу и голове. Сожителя арестовали.

Следователи собрали доказательства по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Материалы направили на рассмотрение в суд.