15 апреля в Карелии будет преимущественно без осадков

В среду, 15 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2 °C, местами до -7 °C, днём +10...+15 °C, местами до +18 °C.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -2 °C, днём +11 °C.

В Кеми ночью -2 °C, днём +8 °C.

В Кондопоге ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Медвежьегорске ночью 0 °C, днём +13 °C.

В Олонце ночью +3 °C, днём +16 °C.

В Пудоже ночью +1 °C, днём +17 °C.

В Сегеже ночью 0 °C, днём +12 °C.

В Сортавале ночью +2 °C, днём +12 °C.

В Суоярви ночью +3 °C, днём +13 °C.