«Дом уходит под землю»: следком в Карелии завел уголовное дело

Текст: Елена Малишевская, фото: Наталья Галактионова

В нашу редакцию обратились жильцы дома № 11 по улице Вокзальная в Кеми. Их многоквартирный дом весь покрыт огромными трещинами, многие из них сквозные. В подвале вода. Здание проседает, разрушается от сырости и плесени. Окна цокольного этажа примерно на метр ушли под землю. Первая жалоба на этот дом от жильцов была в 2006 году - ровно двадцать лет назад. В апреле 2026 года следственный комитет завел дело.

Наталья Галактионова живет в этом доме с 1999 года. Дети давно выросли и разъехались, а они с мужем продолжают жить в квартире на первом этаже, бороться за свои права и надеяться на чудо.

«Мы когда делали ремонт и снимали полы, там даже лаги прогнили, представляете? У мужа первое образование строителя, он удивился: как такое может быть? Обувь, хранившаяся в диване, покрывается зеленой плесенью в период отключения отопления. Если бы администрация и прокуратура сразу отреагировали на наши обращения и приняли должные меры, восстановили дренаж, то таких проблем с нашим домом не было бы»,

- рассказывает Наталья Васильевна.





Наталья Васильевна считает, что есть угроза жизни и здоровью людей - дом может обрушиться в любой момент. С 2006 года жильцы дома бьют тревогу, пишут и обращаются в различные инстанции, толку никакого.

«Однажды написали в Госкомитет по жилищному надзору, так они как помогли? Выписали нашей управляющей компании штраф на 250 тысяч рублей. То есть наши же деньги, которые мы собираем и можем потратить на что-то хорошее, мы должны отдать на штраф. Собирали подписи по квартирам, чтобы отозвали эти санкции. Больше в Госкомитет не обращались».

Зато в прокуратуру обращались неоднократно, и надзорное ведомство отвечало: «Берем дело под контроль».

«А в чем этот контроль заключается? Мы так и не поняли. Двадцать лет контролируют, ничего не изменилось»,

- сетует Наталья Галактионова.

Несколько дней назад Наталью Васильевну пригласили в следственный комитет, сказали, что завели уголовное дело. В его рамках будут рассмотрены действия районной администрации: какие меры они принимали или не принимали в отношении злосчастного дома.

Между тем, было два обследования этого дома на Вокзальной улице. Одно из них провели представители районных властей, второе - сами жильцы заказали. И ни в одном из их не зафиксировано, что дом основательно просел, частично ушел под землю.

«Дело в том, что в подвале всегда стоит вода. Вероятно, дом построен на земле, в которой бьют ключи»,

- предполагает Наталья Васильевна.

Старая управляющая компания засыпала подвал песком и шлаком. Тоже плохо: нарушен уровень, дом не дышит. Вызывали СЭС, она обязала вывезти шлак. Ничего не сделали.

«Дом блочный, так вот трещины не на стыках блоков, а сами блоки треснули. Поставили маячки, они показывают, что трещины расходятся, становятся больше, и появляются новые трещины. У некоторых людей в квартирах эти трещины насквозь»,

- рассказывает Наталья Васильевна.

Новая управляющая компания привезла трубу и два насоса: из подвала качают воду. А откуда вода, работники УК не знают. По плану, в 2030 году должен быть капитальный ремонт этого дома. Но из-за того, что жильцы дома не молчат о своих проблемах, ремонт передвинули поближе - на 2026 год. Но что такое капитальный ремонт? Обновят кровлю и покрасят стены? Для этого здания этого явно недостаточно.

«Как они будут делать капитальный ремонт? Наш дом надо домкратить. У одной квартиры вывалился кусок блока. Дренажную систему нужно делать. А у нашего дома даже никаких схем канализационных не было, даже паспорта не было, только недавно сделали».

Когда в квартирах этого дома меняли окна, специалисты очень боялись ставить рамы - от стен отваливались куски. Влажность в помещениях зашкаливает, при этом форточки никто открывать не любит: рядом вокзал, паровозы гудят. Жильцы дома рассказывают, что здание слегка вибрирует: когда проезжает поезд, можно покачаться на диване.

Будем следить за этой историей. Интересно ведь, что предпримет следком.