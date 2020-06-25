Россиян ждет короткая рабочая неделя

Россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя из-за проводимого голосования по поправкам в Конституцию.

Всенародное голосование состоится в среду, 1 июля. По сообщению РИА Новости, ссылающегося на Роструд, россияне, которые будут в этот день трудиться, должны будут получить двойную оплату. Также за работу 1 июля можно будет попросить выходной. В этом случае рабочий день будут оплачивать в обычном размере, а день отдыха оплачиваться не будет. При этом для тех, кто будет отдыхать в этот день, оплата труда за месяц не будет снижена.

Также 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, в связи с чем отпуск на этот день не продлевается.