Россиян предупредили об опасности приготовления шашлыка на углях

Приготовление мяса на углях может нести серьезную опасность для здоровья. Об этом предупредил россиян доктор медицинских наук Сергей Хомяков, слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметил врач, на открытом огне на кусок мяса воздействуют канцерогены дыма, которые образуются, в том числе, при сжигании жира, капающего с мяса на угли. Они могут вызвать тяжелые последствия - в частности, развитие опухолей.

Хомяков посоветовал использовать дрова вместо углей, а также воздержаться от применения специальных смесей, содержащих бензин, - так можно уменьшить риски для здоровья при приготовлении шашлыка.

Наиболее важный фактор в процессе приготовления шашлыка - правильная прожарка мяса. Хомяков отметил, что не следует сильно зажаривать пищу: в корочке образуются токсичные углеводы. Людям, которые страдают гастритом, и вовсе рекомендуется отказаться от корочки, поскольку она может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка.

При этом эксперт также подчеркнул, что опасно и плохо прожаренное мясо - оно может содержать паразитов, которые способны вызвать различные заболевания.

Также Хомяков посоветовал готовить шашлык из птицы или рыбы, поскольку эти продукты легче усваиваются организмом, чем свинина и баранина. Фото: pixabay.com/nikitozawr