Россиян предупредили об опасности одного вида шашлыков

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова посоветовала не брать шашлык в «белом» соусе, в том числе на основе майонеза, из-за высокого риска отравления, пишет РИА Новости. Со слов эксперта, майонез не содержит консервантов. По сравнению, с вином или уксусом, которые являются природными консервантами, такой марианд может испортиться быстрее.

Куски мяса должны быть однородными, чтобы было удобно нанизывать шашлык на шампур, и чтобы мясо одинаково доходило до готовности. Следует смотреть на дату изготовления шашлыка, а в случае дальней поездки убирать мясо в переносной холодильник.

Эксперт подсказала, мясо какой категории предпочтительнее для шашлыка. Полуфабрикаты из мяса делят на категории в зависимости от количества мышечной ткани - чем выше процент мышечной ткани, тем выше категория мяса. Всего выделяют пять групп: А (более 80% мышечной ткани), Б (от 60% до 80%), В (от 40% до 60%), Г (от 20% до 40%) и Д (менее 20%). По мнению Завьяловой, предпочтительнее для шашлыка мясо категорий А и Б, в мясе категорий Г и Д много жира и соединительной ткани, а его биологическая ценность ниже.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков также предостерег от употребления маринада из-под шашлыков, поскольку в нем могут быть паразиты токсоплазма и трихинеллез.

«Не стоит поливать маринадом шашлык (если только в самом начале жарки). И, конечно, ни в коем случае нельзя пить маринад от шашлыка», - отметил министр в своем аккаунте в соцсети. // фото unsplash.com