Россиян предупредили о штрафах за домашних животных

Владельцы домашних животных, содержащихся в многоквартирных домах, рискуют получить штраф из-за своих питомцев. Об этом пишет РИА Новости.

Так, при содержании питомцев в жилых домах их хозяева обязаны учитывать интересы и соблюдать права соседей. Необходимо убирать за животными, в том числе и во время прогулки, следить за уровнем шума и за возможными неприятными запахами.

При нарушении допустимого уровня шума в домах полагается штраф в размере 500 рублей. За непрятный запах из квартиры можно получить штраф в 3000 рублей.

