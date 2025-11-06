В Карелии генетические болезни выявляют у детей сразу после рождения

Новорожденных в Карелии массово проверяют на болезни сразу после рождения. Не все малыши обладают идеальным здоровьем, у некоторых находят опасные генетические заболевания.

С начала года специалисты медико-генетической консультации Республиканской больницы им. Баранова проверили кровь у 3244 новорожденных.

В ходе неонатального скрининга детей проверяют на 36 наследственных заболеваний — большую группу наследственных нарушений обмена, спинальную мышечную атрофию и врожденные иммунодефициты.

Образцы, взятые у 81 ребенка, направили на подтверждающую диагностику, из них у десяти подозрение на первичный иммунодефицит, у 71 – на наследственные болезни обмена, рассказали в паблике больницы.

У семи новорожденных выявили серьезные наследственные заболевания. Все малыши находятся под наблюдением и получают лечение.