Риши Сунак стал новым премьером Великобритании

В борьбе за кресло главы британского правительства победил 42-летний Риши Сунак, ранее он занимал пост министра финансов в правительстве бывшего премьера Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Сунак автоматически стал новым главой Консервативной партии и премьером Британии после того, как его конкурент - глава Палаты общин Пенни Мордонт отозвала свою кандидатуру на выборах премьер-министра Соединенного королевства.

Сунак - самый молодой премьер страны с 1812 года и первый политик индийского происхождения в истории Британии на этом посту.

Ранее пост главы правительства занимала Лиз Трасс. Она ушла в отставку 20 октября после 44 дней пребывания в этой должности. (фото РБК, Hollie Adams / Getty Images)