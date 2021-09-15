Ребенок из России умер при странных обстоятельствах на отдыхе в Турции

Семья россиян отдыхала в Турции. Четырехлетнему ребенку стало плохо. Родители обратились к врачам, но те не смогли помочь. Мальчик умер, передает телеканал РЕН ТВ.

Предварительной причиной смерти ребенка назван отравление. Что именно привело к трагическому исходу, еще не ясно. Родители погибшего мальчика обратились в Следственный комитет России. В причинах смерти мальчика предстоит разобраться следователям.

Тело ребенка находится в Турции. Родители настаивают на транспортировке на родину для проведения необходимых экспертиз. (фото pinkelephant.ru)