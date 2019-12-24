Разбойник из Карелии избил и ограбил пенсионера в Мурманской области

Жительница города Полярные Зори в Мурманской области сообщила в полицию о нападении на ее пожилого отца. У 74-летнего пенсионера были зафиксированы переломы, его госпитализировали. Медики расценили телесные повреждения потерпевшего как средней тяжести.

Стражам порядка удалось выяснить, что вечером в квартиру пенсионера позвонил неизвестный. Мужчина открыл дверь и сразу получил несколько ударов в лицо. Пожилой мужчина упал, а злоумышленник забрал из квартиры телевизор и микроволновку, рассказали в пресс-центре МВД по Мурманской области.

Найти нападавшего удалось по приметам. Подозреваемым оказался житель Карелии 1998 года рождения. Он сознался и рассказал, что нигде не работает, ему нужны деньги. Похищенную технику он планировал продать, но не успел. В отношении жителя Карелии возбудили уголовное дело о разбое.