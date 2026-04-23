Работники рынка в Петрозаводска испугались проверки и заперлись

В Петрозаводске ровно 20 лет назад полным ходом шла масштабная уборка города. Городская администрация действовала по принципу: доверяй, но проверяй! Рейд устроили сотрудники отдела экологии и управления по торговле, решив посмотреть на то, как чистят мини-рынки. Чиновники взяли в рейд и журналистов.

Изначально этот рейд не предвещал никаких эксцессов. Цели у проверяющих были вполне безобидные.

«Посмотреть, в каком санитарном состоянии находится рынок, какая информация есть у предпринимателей о нашей акции», - перечислила специалист управления потребительского рынка Петрозаводска Марина Бондаренко.

Название акции «Сделаем город чистым» сотрудники «Ягуара» видимо, восприняли как – «сделаем город чистым от мини-рынков». И людей с фото- и видеокамерами запретили пускать на территорию. Долгие поиски офиса руководства рынка ни к чему не привели. Зато служба охраны тут же нашла участников рейда и попросила удалиться. Охране были даны инструкции – не пущать. Позже, когда администратора рынка нашли, он подтвердил, что охранник действовал по приказу начальства. «Любая съемка должна быть согласована с администрацией рынка!» Но потом смягчился и пустил проверяющих и журналистов на территорию.

Не сказать, чтобы продавцы были против съемок. Показали, что у них чистота и порядок. Надо отдать должное – рынок «Ягуар» оказался гораздо чище других. Братья Андрей и Николай заверили, что убирают с утра до ночи: «На всех рынках лед был, а у нас уже асфальт был!» Но проверяющие все же нашли нарушения правил торговли. Не было информации о продавце, о товаре, не было и кассовых аппаратов. Чиновники мэрии потребовали устранить нарушения и провести субботник до 1 мая.

До открытия летней торговли на улицах Петрозаводска оставались считанные дни. Городское управление по торговле объявило, что все вопросы с предпринимателями согласованы. Дополнительных кафе обещали открыть около двухсот. Их владельцы уже имели опыт торговли в летний период.

Ирина с дочкой Настей приходили гулять на набережную почти каждый день. Им все нравилось, кроме цен на мороженое: «Оно тут в два раза дороже, чем в магазине! Шарики тут продают в праздничные дни – тоже очень дорого. Пусть бы продавали каждый день, но зато подешевле».

Городские власти обещали пойти навстречу пожеланиям горожан. Но заметить это можно будет не раньше мая.

«Есть тут детская площадка, где любят гулять мамы с детьми, - описала Светлана Орлова, начальница управления по торговле. – Мы рядом решили установить детское кафе: мороженое, напитки, без пива и без шашлыков. Попкорн, вата и шарики». Сезонная летняя торговля будет длиться с мая по октябрь. Некоторые кафе обещали открыть на новых местах. Допустим, чтобы музыка не мешала жителям улицы Пушкинской. А все палатки с пивом сделать однотонными. Кстати, даже молодежи не нравилось, что пива на набережной слишком много:

-Здесь романтичная обстановка, здесь гуляют с детьми, а слишком много алкоголя!

-Хотелось бы что-то для детей больше. Сладостей больше! Фруктов!

Летней торговлей будут заниматься только те, кто имеет в этом опыт. И только те, у кого есть стационарные предприятия общепита. Они умели заботиться о своей территории и ее благоустройстве. «В прошлом году у каждого объекта был установлен туалет. Обязательно умывальник! На подвозной воде пока. А в ПКиО – начало положено, подведен летний водопровод», - заверила Светлана Орлова. И в прошлом году жалоб на качество продаваемых товаров не поступало. В предстоящем сезоне, надеялась Светлана Алексеевна, тоже проблем не будет. И обещала следить, соблюдаются ли нормы.

В Петрозаводске продолжался образовательный проект «Киностарт». У нас тогда сформировалось пять команд, в каждой – пять человек: режиссер, сценарист, оператор, художник по костюмам и помреж. Артистов можно было приглашать без ограничений. Снимать можно было документальный, художественный фильм или социальный ролик.

Один из короткометражных фильмов затеяли снимать в Детском центре туризма. Профессиональный режиссер из Москвы Татьяна Киселева помогала начинающему режиссеру – Катерине Пановой. «Девушка обнаружила перед дверью рюкзак, в котором находится туристское снаряжение», - так описывала сцену Катерина. «Мне понравилось, как работают ребята. Конечно, у них нет опыта. Но главное – они сформулировали идею, что они хотят сделать. А мы им помогаем осуществить», - сказала Татьяна.

Это был уже четвертый фильм, который снимали у нас в рамках фестиваля «Киностарт». До этого наши школьники сняли три социальных ролика. А это была документалка с элементами художественного вымысла. Ребята придумали сценарий и воплотили его под руководством профессионального оператора. Все фильмы показали потом на закрытии фестиваля в школе искусств №1.

Таким было 23 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году?