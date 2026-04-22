Национальный диктант объединил карелов из нескольких областей России

В этом году все районы Карелии присоединились к акции по написанию диктанта на национальных языках, в муниципалитетах также организованы специальные площадки. Вместе с жителями Карелии диктант напишут носители карельского и вепсского языков из Ленинградской, Тверской и Вологодской областей. Всего министерство национальной политики Карелии организовало более 70 площадок для проведения диктанта. На основной площадке - это Петрозаводский госуниверситет - диктант написали на ливвиковском, собственно карельском, людиковском наречиях карельского языка, вепсском языке.

Акция приурочена сразу к двум знаменательным событиям: Году единства народов России и 95‑летию со дня рождения карельского поэта Владимира Егоровича Брендоева. Именно его прозаический текст и продиктовали на карельских наречиях и вепсском языке. Брендоев писал на ливвиковском наречии, поэтому над остальными текстами поработали специалисты, чтобы их перевести.

Диктант состоит из 100 слов. Сложные слова организаторы выписали на карточки, выдали вместе с бланками для участников. Диктант пишут разные люди: студенты, ученики школ, где изучают эти языки, общественники, те, кто изучают язык на курсах, обычные граждане, для которых карельский и вепсский языки — родные.

Отметим, что для тех, кто не сможет прийти на организованную площадку, диктант проведут в эфире местного телевидения. Можно будет написать его дома. Все работы проверят эксперты, участники получат сертификаты, а те, кто наберет 100 баллов, смогут поучаствовать в розыгрыше призов.