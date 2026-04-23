В Туапсе после атаки БПЛА фиксируют опасное загрязнение воздуха

Превышение вредных веществ в воздухе зафиксировали после атаки БПЛА и пожара в морском порту в Туапсе. Роспотребнадзор проводит замеры воздуха в разных частях курортного города.

Вечером 21 апреля допустимые концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе в 2-3 раза превышали допустимые. Загрязнение фиксировалось в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, частично в Центральном. 22 апреля из-за дождя замеры воздуха не проводили.

«Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе, особенно в ближайших к терминалу микрорайонах, выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях», - сообщает ИА Regnum со ссылкой на краснодарский оперштаб. После ликвидации пожара ситуация должна будет нормализоваться.

Тем временем людей попросили не открывать окна, не выходить на улицу, носить маски, чаще делать влажную уборку, промывать нос, глаза и горло. Сообщается, что с ночи 20 апреля не было случаев обращения к медикам с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара.