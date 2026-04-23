23 апреля 2026, 07:30
При атаке БПЛА в Самарской области погиб человек
Дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Второй день подряд дроны атакуют Самарскую область. 22 апреля погибли ребенок и женщина. 23 апреля тоже есть погибший.
По предварительной информации губернатора региона Вчеслава Федорищева, в результате атаки на промышленное предприятие в Новокуйбышевске погиб один человек, также пострадали люди. На месте ЧП работают оперативные службы.
В Самаре обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома и на улицу. Также пострадали люди, одного человека увезли в больницу.