При атаке БПЛА в Самарской области погиб человек

Второй день подряд дроны атакуют Самарскую область. 22 апреля погибли ребенок и женщина. 23 апреля тоже есть погибший.

По предварительной информации губернатора региона Вчеслава Федорищева, в результате атаки на промышленное предприятие в Новокуйбышевске погиб один человек, также пострадали люди. На месте ЧП работают оперативные службы.

В Самаре обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома и на улицу. Также пострадали люди, одного человека увезли в больницу.