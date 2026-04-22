22 апреля 2026, 10:25
Женщина и ребенок погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань
Тела погибших извлекли из-под завалов разрушенного подъезда
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»
Люди погибли и пострадали в результате ночной атаки на российский город.
В Самарской области в результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд жилого дома. Как мы писали ранее, спасатели спасли четырех человек.
Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших – женщины и ребенка. Пострадали двенадцать человек, трое из них госпитализированы. Жильцом дома эвакуировали. Пострадавшим оказывают помощь и поддержку.
Губернатор региона Вячеслав Федорищев назвал гибель людей общим горем, выразил соболезнования и обещал оказать материальную помощь семье.