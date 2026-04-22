Женщина и ребенок погибли в результате атаки БПЛА на Сызрань

Люди погибли и пострадали в результате ночной атаки на российский город.

В Самарской области в результате атаки БПЛА частично обрушился подъезд жилого дома. Как мы писали ранее, спасатели спасли четырех человек.

Впоследствии спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших – женщины и ребенка. Пострадали двенадцать человек, трое из них госпитализированы. Жильцом дома эвакуировали. Пострадавшим оказывают помощь и поддержку.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев назвал гибель людей общим горем, выразил соболезнования и обещал оказать материальную помощь семье.