Мертвого ребенка нашли в мусорном контейнере в российском регионе

В Московской области труп новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, страшная находка была сделана в поселке Большевик вечером 21 апреля. Причина смерти младенца устанавливается. Правоохранители ищут его родителей.

