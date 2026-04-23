Свалка из сгнивших фруктов и овощей выросла в Петрозаводске

Стихийная свалка испортившихся продуктов появилась в карельской столице. Картонные коробки, ящики из-под фруктов, шины, мебель, мешки с непонятным содержимым сваливают в проезде Дорожников в районе Томицы. Об этом сообщили в паблике «ТОС Соломенное».

В кучу свалены подгнившие кабачки, подпорченные апельсины, яблоки и картофель, морковь, листья салата.

В комментариях предположили, что в лесополосу вывозят продукты со складов и предложили установить камеру наблюдения.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о разрастающейся свалке шин в Сулажгоре.