23 апреля 2026, 08:16
Свалка из сгнивших фруктов и овощей выросла в Петрозаводске
Неизвестные вывозят просроченные продукты в отдаленный район города
иллюстративное фото
Стихийная свалка испортившихся продуктов появилась в карельской столице. Картонные коробки, ящики из-под фруктов, шины, мебель, мешки с непонятным содержимым сваливают в проезде Дорожников в районе Томицы. Об этом сообщили в паблике «ТОС Соломенное».
В кучу свалены подгнившие кабачки, подпорченные апельсины, яблоки и картофель, морковь, листья салата.
В комментариях предположили, что в лесополосу вывозят продукты со складов и предложили установить камеру наблюдения.
Ранее «Петрозаводск говорит» писал о разрастающейся свалке шин в Сулажгоре.