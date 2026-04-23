Яму на проспекте Ленина заасфальтировали в дождь и снег

Яму на центральном проспекте в Петрозаводске отремонтировали в дождь и снег. Работы велись в ночь на 23 апреля и продолжались до утра.

Из-за дорожных работ на пересечении улицы Антикайнена и проспекта Ленина на время 22 апреля меняли маршруты движения троллейбусов.

Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» язвили в комментариях по поводу выбранного времени для ремонта. Накануне было объявлено предупреждение синоптиков о похолодании, дожде и снеге. Прогноз оправдался, дорожники работали не в самых благоприятных погодных условиях.

«А я думаю почему погода испортилась? Теперь все сложилось».

«Почти месяц была сухая погода, никто не шевелился, сегодня пошел дождь, снег, нужно наконец начать делать эту яму! Прогнозов погоды не существует? Кто-нибудь учитывает их? Надолго ли этот ремонт будет?».

состояние дороги на утро 23 апреля/ стопкадр с вебкамеры

«Ну неужели согласовали все нюансы и решили наконец-то заасфальтировать это позорище!».

В комментариях представитель городской администрации Михаил Ершов попросил горожан не волноваться – работы будут переделывать после майских праздников.

«Водоканал после празднования 9 мая будет переделывать, так как нижние слои грунтов еще не отмерзли, соответственно возможна просадка грунта. Сделали сейчас во избежание неудобств. Так что без паники»,

- пообещал Ершов.

Ранее мы писали, что яма на проспекте Ленина привела к дорожной аварии.