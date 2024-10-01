Работница магазина спешила и не заметила кражу

В магазине в Кондопоге выявили недостачу на более чем 10 тысяч рублей. Среди похищенного оказались продукты. Работники сетевой торговой точки сообщили в полицию, там возбудили уголовное дело о краже.

Раскрыть преступление смогли по записям с камер наблюдения. На кассе 51-летний кондопожанин выложил часть продуктов на ленту, а часть оставил в тележке. В спешке работница магазина это не заметила.

Подозреваемый сознался. Ранее он был судим. Фигуранту дела о краже грозит до двух лет лишения свободы. // фото «Петрозаводск говорит»