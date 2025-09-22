Пьяные водители попадались полиции Петрозаводска в выходные

В выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели рейды по поиску в городе нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, от управления были отстранены 12 человек. Семеро водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, еще пять человек сели за руль, не имея водительских прав. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, их транспортные средства были направлены на специализированную стоянку.

В ГАИ напомнили, что езда без прав наказывается штрафом в размере 5-15 тысяч рублей, а пьяному водителю грозит лишение прав и штраф в размере 45 тысяч рублей.

