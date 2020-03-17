17 марта 2020, 21:24
Путин утвердил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование состоится 22 апреля, если ситуация с коронавирусом изменится
Глава государства Владимир Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Как говорится в тексте документа, на голосование будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
Однако голосование в этот день состоится, если позволит ситуация вокруг коронавируса. Об этом президент заявил на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».