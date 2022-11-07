Пройти углубленное обследование приглашают переболевших ковидом

Переболевшим коронавирусом нужно углубленно проверить свое здоровье. Об этом рассказала на планерке в администрации Петрозаводска 7 ноября врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Нажиева.

По ее словам, диспансеризация поможет исключить или выявить риск побочных эффектов перенесенного заболевания. Расширенное обследование включает измерение сатурации легких, объема вдыхаемого воздуха, тест на ходьбу, анализ крови на риск тромбоза. Если проблемы выявляют, пациенту дают направление на УЗИ сосудов сердца, шеи, вен ног.

При этом есть еще и обычная диспансеризация, ее проводят, чтобы найти серьезные хронические заболевания. После 40 лет ее нужно проходить каждый год. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства. // Фото: pxhere.com