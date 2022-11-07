Карельские врачи начали учиться оказывать помощь в условиях ЧС

Обучать карельских врачей работать в условиях чрезвычайных ситуаций будут специалисты из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге. Курсы стартовали 7 ноября, в понедельник, сообщил глава Минздрава РК Михаил Охлопков.

Задача – дать медикам навыки оказания помощи в условиях стихийных бедствий, техногенных катастроф и других ЧС. По словам министра, такое обучение «очень актуально в условиях новых вызовов». Оно проходит на базе Республиканского перинатального центра.

Военно-медицинская академия - практически единственное учреждение в РФ, где готовят таких специалистов.