Мэр надеется, что этой зимой в Петрозаводске будут лучше убирать снег

Руководитель Кондопожского ДРСУ Юрий Синяков доложил Владимиру Любарскому, что предприятие достаточно хорошо подготовилось к наступлению зимы. По словам мэра, представители городских властей осмотрели производственную базу подрядчика.

Любарский считает, что вместе с новым подрядчиком удалось серьезно продвинуться по сравнению с прошлым сезоном.

- Следующий годовой контракт стоимостью 565 млн рублей позволит закрыть потребности с кратным увеличением показателей,

- отметил он.

Новую технику закупили, сейчас обучают водителей. В штате предприятия 80 человек – это вдвое больше, чем в прошлом году. Есть все условия для ремонта, боксы, противогололедные материалы запасли.

Те участки в городе, на обслуживание которых не распространяется муниципальный контракт, подрядчик будет убирать в заявительном порядке. Если понадобится, подключат надежных субподрядчиков.

В тестовом режиме запустят онлайн-контроль за работой техники. Сначала система будет доступна только сотрудникам администрации, потом и всем жителям города. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте