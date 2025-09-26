Пропавший молодой житель Петрозаводска найден спустя две недели

Пропавший в Петрозаводске 23-летний Алексей К. найден живым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, молодой человек пропал еще 8 сентября. С этого дня его местонахождение было неизвестно.

Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах нашли мужчину. Также не сообщается, где он пропадал целых две недели.

