26 сентября 2025, 12:15
Пропавший молодой житель Петрозаводска найден спустя две недели
Волонтеры объявили об окончании поиска 23-летнего мужчины из карельской столицы
Фото "ЛизаАлерт"
Пропавший в Петрозаводске 23-летний Алексей К. найден живым. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, молодой человек пропал еще 8 сентября. С этого дня его местонахождение было неизвестно.
Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах нашли мужчину. Также не сообщается, где он пропадал целых две недели.
Ранее стала известна судьба пропавшего в Карелии жителя Астрахани.