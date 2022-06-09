«Пропаганда» и «Банд’Эрос» споют для петрозаводчан в День города

25 июня Петрозаводск с широким размахом отпразднует 319-й День города (0+).

Центральной темой праздника станет Петровская эпоха. Сити-менеджер Владимир Любарский утвердил программу праздника, отметив, что еще могут возникнуть изменения.

Для выпускников школ впервые пройдут «Алые паруса над Онего». Для горожан выступят участники телепроекта «Голос. Дети». На центральной сцене в створе проспекта Ленина юные артисты будут петь в 16:00.

Для более взрослых горожан на площадке с 22:00 до полуночи хиты исполнят коллектив «Пропаганда» и r’n’b-поп-группа «Банд’Эрос» (18+). В полночь над городом запустят салют.

Праздник пройдет на нескольких площадках, основные из которых – сцены в створе Ленина, у ротонды и на площади Кирова. (фото proconcert.ru)