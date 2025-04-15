Прокурор города в интересах петрозаводчан подал иск в суд

Может ли повториться газовый кризис? Этим вопросом ровно 20 лет назад задавались не только потребители газа. Задала его и прокуратура Петрозаводска. Сразу после первых отключений в правоохранительных органах решили принять меры в отношении генерального директора «Карелгаза», сочтя его действия незаконными. Прокуратура столицы Карелии подала судебный иск в интересах петрозаводчан.

Прокурором Петрозаводска в те годы был Артур Парфенчиков. По его мнению, подать такой иск было необходимо. Хотя он заранее понимал, что дело будет сложным: «Чтобы в дальнейшем предвосхитить эти отключения, чтобы изначально было судебное решение. Мы считаем, что отключения незаконны, и мы пытаемся получить судебное решение, которое совпадало бы с нашей позицией. Я не могу говорить за суд, что суд с нами согласится. Но мы обратились, и я считаю, что это право и даже обязанность прокурора – действовать в интересах жителей Петрозаводска».

Пострадавшие от отсутствия газа социально незащищенные граждане могли смело рассчитывать на поддержку прокуратуры.

«Мы собрали списки, и первые иски сейчас пойдут в интересах пенсионеров, инвалидов. Кстати, любой гражданин может сам обратиться в суд», - напомнил Артур Олегович. Беспокоило тогда его, что пожилые люди могли и не дождаться восстановления справедливости в суде: «Пока мы готовили первый иск, который должны были отправить пять дней назад, но ветеран войны, инвалид, в интересах которой мы готовили этот иск, она умерла». Если иски прокуратуры будут рассмотрены, а действия АО «Карелгаз» признают неправомерными, тогда газовщики больше не рискнут отключать от топлива дома петрозаводчан – подытожил прокурор города.

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Карельские спасатели взяли с собой много-много килограммов взрывчатки и отправились на речку Олонка. По-другому иной раз сладить с паводком было невозможно.

Толщина ее льда тогда составила 60 сантиметров. Пришлось заложить 53 тротиловые шашки – это 40 килограммов тротила. Рядом мирно прогуливались местные жители. Узнав о том, что сейчас «будут взрывать», бабушка, которая всю жизнь говорила на карельском языке, заговорила на чистом русском – так охарактеризовал корреспондент обстановку вокруг. «Страшно, очень страшно! У меня уже сердце дрожит», - призналась старушка из дома неподалеку от берега.

Бабушки поведали, что каждый год от этих взрывом у них либо льдом крышу пробивает, либо стекла взрывной волной выбивает, либо печка трещину дает. Как уверяли спасатели, в предыдущие годы они делали «верховые» взрывы, поэтому у местных были неприятности. Но в 2005 году специалисты решили делать «глубинные» взрывы. Выглядят взрывы, тем не менее, впечатляюще! Посмотрите на видео.

Такие взрыва на Олонке были нужны для того, чтобы защитить опоры моста от грядущего ледохода. Чтобы мост попросту не унесло вниз по течению. Впрочем, строители тогда начали демонтаж моста. Деревянную конструкцию решили снести, и построить новый, современный. И выяснилось, что опасное скопление льда у моста даже не в том, что снесет мост, а в том, что вода начнет подниматься.

«И это влечет за собой подтопление участка территории выше по течению реки. А там кооперативы дачные. Вода может подняться до уровня окон домов», - пояснил Александр Иванов, директор МУП «Олонец Автодор». То есть спасатели помогали не только жителям соседних с мостом домов, но и целому кооперативу «Ромашка».

В столице Карелии не хватало ледовых площадок. Об этом задумались в администрации Петрозаводска, где обсудили вопрос реконструкции стадиона «Юность». К следующему Дню города там планировали открыть новое футбольное поле с искусственным покрытием, которое зимой можно будет использовать в качестве катка.

Размеры футбольного поля на этом стадионе 68х105 метров. Московская фирма реконструкцию дешевле, чем 28 евро на квадратный метр искусственного газона, не проводила. Получается, что только лишь само футбольное поле обойдется около 200 тысяч евро. Плюс беговые дорожки, которых собирались построить не меньше четырех. Плюс площадки для стритбола и волейбола. А так как поле находится в пойме реки Лососинки, требовались и средства на укрепление береговой линии. Ведь эта речка тоже выходила из берегов, и проблема паводка не раз и тут решалась взрывами льда.

Если все посчитать, то вся сумма, которая требовалась на «Юность», грозила составить не меньше 10 миллионов рублей.

«Наше покрытие имеет сертификацию как российскую, так и зарубежную. Поэтому те варианты, которые мы предлагаем, соответствуют современным требованиям, предъявляемым к данным видам спорта», - с такими словами пришел в мэрию Максим Уклюдов, представитель подрядчика.

В нашей мэрии такое предложение споров не вызвало. Только цена московская не понравилось.

«Если мы сделаем вот этот народный объект, куда может прийти каждый и позаниматься, я думаю, что это будет подарок горожанам. Это будет здорово. Все коренные жители помнят этот стадион, я сама на нем воспитывалась», - сказала Татьяна Анохова, и.о. заместителя главы самоуправления Петрозаводска. Когда будет готов проект реконструкции стадиона, мэрия была готова объявить конкурс, на котором намеревалась серьезно сбить цену предлагаемой реконструкции.

Таким было 15 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. © «Петрозаводск говорит»