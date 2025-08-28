Прокуратура проверит, почему в Хийтоле люди собирают дождевую воду

Прокуратуру заинтересовала ситуация с водой в карельском поселке.

В лахденпохском поселке Хийтола возникли проблемы с водой. Многие рады, когда идет дождь, так как могут набрать хоть такую воду. В населенном пункте трубы чинят, но воду людям перестали подвозить. Вместо подвоза сделаны шланги на двух улицах, но и из них вода не течет. О проблеме рассказали активисты Народного фронта Карелии.

Прокурор республики поручил коллегам провести проверку. В ходе проверки надзорный орган даст оценку деятельности ресурсоснабжающего предприятия и администрации Лахденпохского района. По итогам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.