06 марта 2021, 15:21
Политика

Прокуратура Карелии провела проверку соблюдения законов в колонии

В исправительном учреждении выявлены нарушения правил, для устранении которых приняты меры прокурорского реагирования

Заместитель прокурора республики Сергей Губин провел проверку соблюдения законов в исправительной колонии ФКУ ИК-7, расположенной в городе Сегеже, сообщает сайт прокуратуры Карелии.

В настоящее время колония заполнена на 40% от возможного лимита наполнения. Осужденным в учреждении созданы удовлетворительные материально-бытовые условия, большинство из них привлечены к оплачиваемому труду на производственных участках – швейном, дерево- и камнеобрабатывающем.

При опросе осужденных, отбывающих наказание в колонии, жалоб на действия администрации, на условия отбывания наказания не поступило.    

Вместе с тем, в ходе проверки в исправительном учреждении выявлены   недостатки. В частности существуют нарушения правил раздельного содержания различных категорий осужденных. Приняты меры прокурорского реагирования.

Фото с сайта прокуратуры Карелии

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Карелия
Сегежа
прокуратура карелии
Сергей Губин
ИК-7
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исправительная колония №7