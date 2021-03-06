Прокуратура Карелии провела проверку соблюдения законов в колонии

Заместитель прокурора республики Сергей Губин провел проверку соблюдения законов в исправительной колонии ФКУ ИК-7, расположенной в городе Сегеже, сообщает сайт прокуратуры Карелии.

В настоящее время колония заполнена на 40% от возможного лимита наполнения. Осужденным в учреждении созданы удовлетворительные материально-бытовые условия, большинство из них привлечены к оплачиваемому труду на производственных участках – швейном, дерево- и камнеобрабатывающем.

При опросе осужденных, отбывающих наказание в колонии, жалоб на действия администрации, на условия отбывания наказания не поступило.

Вместе с тем, в ходе проверки в исправительном учреждении выявлены недостатки. В частности существуют нарушения правил раздельного содержания различных категорий осужденных. Приняты меры прокурорского реагирования.

Фото с сайта прокуратуры Карелии