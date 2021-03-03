Правительство Карелии просит разрешить республике регулировать рыбалку

Правительство республики предлагает передать на уровень регионов разработку и утверждение правил для любительской рыбалки, сообщает ТАСС.

Об этом глава Карелии говорил с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко.

Единые нормы не учитывают природные особенности и климатические различия местности. Сегодня эти нормы полностью зависят от федерального центра. В частности, сроки запрета на лов в период нереста рыбы. В Карелии, протяженность которой с севера на юг составляет 660 километров, начало нереста значительно отличается в северных и южных районах.

Еще один вопрос, который обсуждался, связан с использованием земли в водоохранной зоне.

Согласно Водному кодексу, ее ширина для обычных водоемов составляет 50 метров. Если же река или озеро имеют особо ценное рыбохозяйственной значение, то охранная зона увеличивается до 200 метров.

В Карелии все водоемы имеют такой статус, а это приводит к тому, что половина земель сельхозназначения в республике не может использоваться для распашки земли, выпаса скота и другой профильной деятельности. Предлагается применять все ограничения только в 50-метровой береговой зоне.

Фото с сайта union-travel.ru