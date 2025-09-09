Программа переселения в цифрах: расселить нужно 24600 квартир

Текст: Марина Бедорфас

Карелия - первый регион, который получил федеральный транш от Фонда по развитию территорий на расселение аварийного жилья. Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов, средства в размере 5,3 млрд рублей уже поступили на счет республики.

Эти финансы будут направлены на строительство жилья и выплаты компенсаций собственникам. Кроме того, Россыпнов уточнил, что 1,8 млрд - это сумма, за которую республика должна отчитаться уже до конца этого года. Карелия с этой задачей справится, уверен он.

«В прошлой программе расселения было предусмотрено софинансирование республики в размере 1 процента. В этом этапе оно значительно увеличено: 43 процента. Только на этот год из бюджета республики выделено 800 млн рублей. И это принципиальное решение главы региона. Сейчас в Карелии более 50 тысяч человек живут в аварийном фонде. В следующем году на софинансирование республике потребуется почти 3 млрд. Это финансы, которые нужны, чтобы принять федеральный транш»,

- рассказал Виктор Россыпнов.

Программа в цифрах

Карелии необходимо расселить 24600 квартир, это больше 1 миллиона квадратных метров жилья, и это больше 4 тысяч домов. Больше всего аварийного жилья сейчас зафиксировано в Петрозаводске. В прошлый сезон расселения лидером был Суоярвский округ. В карельской столице предстоит расселить 667 домов - это почти 7000 квартир.

«Уже строится новый дом в Беломорске. В сентябре начнется строительство большого дома в Петрозаводске на улице Белинского на 251 квартиру. Строить будет компания КСМ. Разрешение на строительство уже получено. Запланированы также стройки в Суоярви и Питкяранте. Сейчас по ним идет оформление и подготовка документации. Под следующие траншы планируется строительство большого дома в Кондопоге, также работаем над проектом строительства в Костомукше. Туда уже выразили желание переехать 150 семей из соседних районов, многие там работают».

Что касается компенсации, то ее смогут получить собственники жилья. Новое изменение, которое сейчас обсуждается в законопроекте, как раз о том, чтобы разрешить нанимателям приватизировать жилье и получать компенсацию. Пока этот механизм не утвержден, деньги получают только собственники.

У нанимателей остаётся два варианта: ожидание строительства нового дома или покупка квартиры на вторичном рынке.

«Со старой программы у нас остался недостроенный дом в Лахденпохье. Начинала строительство компания из Петербурга. Она с задачами не справилась. Строительство осталось незавершенным. Неплохого качества каркасный монолит там остался. Если его удастся выкупить подрядчику, то мы его готовы достроить».

По словам Виктора Россыпнова, сейчас одной из главных задач для всех, кто занимается программой расселения, это расставить приоритеты. Когда расселяют одну семью, другие в очереди задают вопросы: «А почему не нас?»

«В муниципалитетах работали специальные комиссии с участием прокуратуры. И они составляли списки, кого нужно расселить в первую очередь: инвалиды, участники СВО, многодетные семьи».

Первый этап программы расселения - это транш 5,3 млрд. На всю программу требуется больше 100 млрд рублей, отметил Россыпнов. Так что эта программа действительно только первый шаг.

В каждом районе свои расценки, объясняет вице-премьер: Лоухский - до 60 тысяч рублей за квадратный метр, Петрозаводск - 99 тысяч рублей, Медгора - 74 тысячи рублей, Муезерка и Сегежа - дешевле. Цены формируются с учетом стоимости вторичного жилья в данных районах.

«Выбирать нельзя. Все хотят в Сортавалу и в Петрозаводск. Это невозможно. Только в индивидуальном порядке, в исключительном случае такое станет возможно. Например, ребенок-инвалид и ему нужны врачи, которые есть только в Петрозаводске».

Как только правительство Карелии опубликовало информацию, что программа расселения начинается, вице-премьер стал получать сотни обращений. В основном граждан интересуют сроки переселения их дома.

«Сейчас уже муниципалитеты перехватят эту информационную повестку. И начнут выплаты компенсаций. Также они объяснят гражданам механизм работы программы и очерёдность»,

- продолжает вице-премьер. Более подробное интервью можно посмотреть в проекте «От первого лица».

Мы снимали сюжет про семью Елены Лаштабеги, которая живет в Кеми в столетнем доме. Конечно, он признан аварийным. Как только республика получила средства на выплаты компенсаций, Елену пригласили в мэрию. Она стояла в очереди первой, поскольку имеет инвалидность. Ей необходимо постоянное лечение в Петрозаводске. Как сообщила Елена, ей уже озвучили сумму компенсации. Она планирует добавить материнский капитал и купить квартиру в карельской столице. // Фото: пресс-служба правительства Карелии, Елена Малишевская, «Петрозаводск говорит».