09 сентября 2025, 19:36
Общество

Программа переселения в цифрах: расселить нужно 24600 квартир

На расселение всех аварийных домов и квартир Карелии потребуется более 100 млрд рублей
Фото «Петрозаводск говорит»

Текст: Марина Бедорфас 

Карелия - первый регион, который получил федеральный транш от Фонда по развитию территорий на расселение аварийного жилья. Как рассказал вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов, средства в размере 5,3 млрд рублей уже поступили на счет республики.

Эти финансы будут направлены на строительство жилья и выплаты компенсаций собственникам. Кроме того, Россыпнов уточнил, что 1,8 млрд - это сумма, за которую республика должна отчитаться уже до конца этого года. Карелия с этой задачей справится, уверен он.

«В прошлой программе расселения было предусмотрено софинансирование республики в размере 1 процента. В этом этапе оно значительно увеличено: 43 процента. Только на этот год из бюджета республики выделено 800 млн рублей. И это принципиальное решение главы региона. Сейчас в Карелии более 50 тысяч человек живут в аварийном фонде. В следующем году на софинансирование республике потребуется почти 3 млрд. Это финансы, которые нужны, чтобы принять федеральный транш»,

- рассказал Виктор Россыпнов.

Виктор Россыпнов

Программа в цифрах 

Карелии необходимо расселить 24600 квартир, это больше 1 миллиона квадратных метров жилья, и это больше 4 тысяч домов. Больше всего аварийного жилья сейчас зафиксировано в Петрозаводске. В прошлый сезон расселения лидером был Суоярвский округ. В карельской столице предстоит расселить 667 домов  - это почти 7000 квартир.

«Уже строится новый дом в Беломорске. В сентябре начнется строительство большого дома в Петрозаводске на улице Белинского на 251 квартиру. Строить будет компания КСМ. Разрешение на строительство уже получено. Запланированы также стройки в Суоярви и Питкяранте. Сейчас по ним идет оформление и подготовка документации. Под следующие траншы планируется строительство большого дома в Кондопоге, также работаем над проектом  строительства в Костомукше. Туда уже выразили желание переехать 150 семей из соседних районов, многие там работают».

Что касается компенсации, то ее смогут получить собственники жилья. Новое изменение, которое сейчас обсуждается в законопроекте, как раз о том, чтобы разрешить нанимателям приватизировать жилье и получать компенсацию. Пока этот механизм не утвержден, деньги получают только собственники.

Аварийный дом в Петрозаводске

У нанимателей остаётся два варианта: ожидание строительства нового дома или покупка квартиры на вторичном рынке.

«Со старой программы у нас остался недостроенный дом в Лахденпохье. Начинала строительство компания из Петербурга. Она с задачами не справилась. Строительство осталось незавершенным. Неплохого качества каркасный монолит там остался. Если его удастся выкупить подрядчику, то мы его готовы достроить».

Дом в Лахденпохье

 

По словам Виктора Россыпнова, сейчас одной из главных задач для всех, кто занимается программой расселения, это расставить приоритеты. Когда расселяют одну семью, другие в очереди задают вопросы: «А почему не нас?»

«В муниципалитетах работали специальные комиссии с участием прокуратуры. И они составляли списки, кого нужно расселить в первую очередь: инвалиды, участники СВО, многодетные семьи».

Первый этап программы расселения - это транш  5,3 млрд. На всю программу требуется больше 100 млрд рублей, отметил Россыпнов. Так что эта программа действительно только первый шаг.

пресс-служба правительства Карелии

 

В каждом районе свои расценки, объясняет вице-премьер: Лоухский - до 60 тысяч рублей за квадратный метр, Петрозаводск - 99 тысяч рублей, Медгора - 74 тысячи рублей, Муезерка и Сегежа - дешевле. Цены формируются с учетом стоимости вторичного жилья в данных районах.

«Выбирать нельзя. Все хотят в Сортавалу и в Петрозаводск. Это невозможно. Только в индивидуальном порядке, в исключительном случае такое станет возможно. Например, ребенок-инвалид и ему нужны врачи, которые есть только в Петрозаводске».

Как только правительство Карелии опубликовало информацию, что программа расселения начинается, вице-премьер стал получать сотни обращений. В основном граждан интересуют сроки переселения их дома.

От первого лица

 

«Сейчас уже муниципалитеты перехватят эту информационную повестку. И начнут выплаты компенсаций. Также они объяснят гражданам механизм работы программы и очерёдность»,

- продолжает вице-премьер. Более подробное интервью можно посмотреть в проекте «От первого лица»

Мы снимали сюжет про семью Елены Лаштабеги, которая живет в Кеми в столетнем доме. Конечно, он признан аварийным. Как только республика получила средства на выплаты компенсаций, Елену пригласили в мэрию. Она стояла в очереди первой, поскольку имеет инвалидность. Ей необходимо постоянное лечение в Петрозаводске. Как сообщила Елена, ей уже озвучили сумму компенсации. Она планирует добавить материнский капитал и купить  квартиру в карельской столице. // Фото: пресс-служба правительства Карелии, Елена Малишевская, «Петрозаводск говорит». 

